Ettersom det for tiden arrangeres flere virtuelle løpskonkurranser til erstatning for de som normalt går ved disse tider, vil Kondis forsøke å følge opp dette ved å lage lister/statistikk over de beste resultatene. Så langt prøves det med de 10 beste kvinner og menn på 5 km og 10 km, med rom for å utvide både med tanke på distanser (halvmaraton og maraton) og også hvor mange listene skal omfatte.

Resultater til disse statistikkene blir hentet fra registrerte virtuelle løpskonkurranser, så Kondis registrer ikke selv resultater som eventuelt sendes inn med gps-dokumentasjon. Når det gjelder virtuelle løpskonkurranser som pågår kan man for eksempel konferere med Kondis oversikt over slike her.

De beste - virtuelle løp

5 km menn

Plass Navn Klasse Tid Dato Løp 1 Sivert Haga Hebnes M 16.12 29.03 AFB 5 km VR#1 2 Torbjørn Grønningen M 17.11 29.03 AFB 5 km VR#1 3 Eivind Bjørhei M20-39 17.15 22.03 Helgeløpet VR#1 4 Per Arne Rolstad M20-39 17.34 22.03 Helgeløpet VR#1 5 Jørgen Krogsæter M 17.40 29.03 AFB 5 km VR#1 6 Hilmar Kråkenes M 18.01 29.03 AFB 5 km VR#1 7 Halvor Myhrvold M20-39 18.10 22.03 Helgeløpet VR#1 8 Øyvind Loftås M40-44 18.11 fom 30.03 Bergen City Marathon VR 9 Yngve Lægreid M 18.16 29.03 AFB 5 km VR#1 10 Daniel Næss M 18.28 29.03 AFB 5 km VR#1

5 km kvinner

Plass Navn Klasse Tid Dato Løp 1 Hilde Visthoff Drange K23-34 19.35 fom 30.03 Bergen City Marathon VR 2 Anja Kleiven Sætre K23-34 20.19 fom 30.03 Bergen City Marathon VR 3 Elin Solvang K40-49 21.25 21.03 Helgeløpet VR#1 4 Karianne Sandvik K40-49 21.35 21.03 Helgeløpet VR#1 5 Kjersti Ervik K45-49 21.49 fom 30.03 Bergen City Marathon VR 6 Mona Brundtland K50-59 22.04 22.03 Helgeløpet VR#1 7 Ann-Margritt Eide K40-49 22.51 21.03 Helgeløpet VR#1 8 Gry Pladsen K40-49 23.36 21.03 Helgeløpet VR#1 9 Liz Christin Årnes K 23.53 29.03 AFB 5 km VR#1 10 Stine Moesgaard K40-49 23.59 21.03 Helgeløpet VR#1

10 km menn

Plass Navn Klasse Tid Dato Løp 1 Morten Horn Elieson M 36.51 29.03 AFB VR#1 2 Kjell Arne Olsen M60-69 37.05 21.03 Helgeløpet VR#1 3 Erik Marki Bjorli M 38.29 29.03 AFB VR#1 4 Stig Kongsvik M20-39 38.40 22.03 Helgeløpet VR#1 5 Marius Moen M 38.47 29.03 AFB VR#1 6 Tor-Einar Wahl M 39.20 29.03 AFB VR#1 7 Jonny Mikalsen M50-54 41.16 fom 30.03 Bergen City Marathon VR 8 Morten Ophuus M 41.19 29.03 AFB VR#1 9 Bjørn Harald Bongom M50-54 41.25 4.04 Åsane VR#1 10 Geir Jernæs M 41.28 29.03 AFB VR#1

10 km kvinner

Plass Navn Klasse Tid Dato Løp 1 Hanne Mjøen Maridal K 36.00 29.03 AFB VR#1 2 Elin Solvang K40-49 43.28 22.03 Helgeløpet VR#1 3 Kjersti Ervik K45-49 45.39 fom 30.03 Bergen City Marathon VR 4 Tone Oraug K20-39 46.11 22.03 Helgeløpet VR#1 5 Maria Spigseth K23-34 47.20 fom 30.03 Bergen City Marathon VR 6 Hanne Liland K50-54 47.25 4.04 Åsane VR#1 7 Kristin Holseth K23-34 47.28 fom 30.03 Bergen City Marathon VR 8 Hanne Skar K 47.36 29.03 AFB VR#1 9 An-Magritt Eide K40-49 47.42 22.03 Helgeløpet VR#1 10 Elin Sophie Ones K20-39 47.56 22.03 Helgeløpet VR#1

Oppdatert 07. april 2020