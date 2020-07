Løypen er godkjent av smitteansvarlig for arrangementet og det blir lagt opp til to separate starter, 10 km starter kl 19.00 og 5 km kl 19.10. Basert på statistikk vil dette arrangementet unsett ikke ha over 200 deltagere, men arrangøren har likevel valgt å dele inn i to sepperate starter.



I tillegg vil det bli muligheter for dem som bruker over 1 time på 10 km å starte kl 18.45.



Starttidspunkt

Tidligstart kun 10 km kl 18.45. Antatt tid over 1 time

Starttid pulje 1 : 19.00 (10 km seedet topp 3 plassering/under 40 min)

Starttid pulje 2 : 19.01 (10 km inntil 25 deltager/tilfeldig fordeling)

Starttid pulje 3 : 19.02 (10 km inntil 25 deltager/tilfeldig fordeling)

Starttid pulje 4 : 19.03 (10 km inntil 25 deltager/tilfeldig fordeling)



Starttid pulje 5 : 19.10 (5km seedet topp 3 plassering/under 20 min)

Starttid pulje 6 : 19.11(5km under 23 min)

Starttid pulje 7 : 19.12 (5km inntil 25 deltager/tilfeldig fordeling)

Starttid pulje 9 : 19.13 (5km inntil 25 deltager/tilfeldig fordeling)

Starttid pulje 10 : 19.14 (5km inntil 25 deltager/tilfeldig fordeling)

Starttid pulje 11 : 19.15 (5km inntil 25 deltager/tilfeldig fordeling)

Starttid pulje 12 : 19.16 (5km inntil 25 deltager/tilfeldig fordeling)

Starttid pulje 13 : 19.17 (5km inntil 25 deltager/tilfeldig fordeling)



Gneist ønsker velkommen til Sommerkarusellen 2020.

Det blir arrangert 5 løp, 3 før sommerferien og 2 etter.

Datoer:

Følgende mandager: 22. juni, 29. juni, 6. juli, 10. august og 24. august.

Starttidspunkt:

Du velger ikke distanse du skal løpe ved påmelding. Ved å stille seg i rett startpulje ordner systemet dette automatisk. Ta vare på startnummeret, det skal benyttes gjennom hele karusellen. Melder du deg på enkeltløp skal du hente nytt startnummer til hvert løp du løper.

Påmelding til Sommerkarusellen 2020



Påmelding resterende 3 løp. (3-for-2)

Voksne alle løp: Kr 300.- + evt lisens kr 40.-

Barn alle løp kr 100.- + evt lisens kr 30.-

Pensjonister alle løp kr 200.- + evt lisens kr 40.-



Enkelt-løp-påmelding løp 3 - 7. junl

Voksne: kr 150.- + evnt. lisens kr 30.-

Barn (under 15 år): kr 50.- ingen lisens (frivillig forsikring 13-14 år kr 30.-)

Pensjonister kr 100.- + evt lisens kr 30.-

Kondisrabatt kr 40.- (Legg inn ditt medlemsnummer og systemet gir deg rabatt)



Påmelding, klikk på logo under.

Årets HEAD Energy Sommerkarusell benytter store deler av samme trase som fjorårets Sommerkarusell. Nytt er at det løpes motsatt vei og at start og mål er flyttet opp på stadion. I tillegg er runden opp mot Lagunen tatt bort og Vestre Rå vei samt den nye gangveien ved Siljustølsveien benyttes. Dette for å ikke komme i konflikt med dem som allerede har avsluttet karusellen og er på vei hjem, enten til fots eller i bil.



Arrangøren Gneist vil samtidig opplyse om at grusvegen som forbinder Flyplassvegen og Skagevegen er privat (gjennom Skage Gård) og kun kan benyttes arrangementsdagene mellom 16.00-20.00. Samme gjelder gang og sykkelvei på nordsiden av Flyplassvegen, denne er ikke åpnet enda og samme regler gjelder her.



Rød løype er 5 km. De som løper 10 km slipper å løpe innom stadion halveis, i stedet får disse en ekstra sløyfe på gangvien langs Flyplassvegen tilsvarende den avstanden det er fra Siljustølbroen til start/mål på Fana Stadion (blå løype)



Etter ca 4,3 km på første runde skiller 5 og 10 km løperne lag. Da fortsetter 5 km løperne under Siljustølsbroene og løper opp mot Siljustølsveien mens 10 km tar til venstre og løper nedover Flyplassvegen på sørsiden. Vending er halveis opp på broen som fører over til nordsiden av Flyplassvegen. Det er ved dette punktet løperne må avgjøre hvilke distanse de ønsker løpe.





Atle Tellevik vikarierer for Erik Hanøy som speaker. Her fra Åsaneløpet der det gjøres intervju med vinner Eli Anne Dvergsdal. Fotballsesongen er i gang og Hanøy er opptatt med Obos-ligaen denne mandagen.





Olden i samarbeide med Hansa sponser flaskevann etter målpassering. Også dette i henhold til smittevernregler.





Start og mål er flyttet tilbake til Fana Stadion etter gjesteopptreden på gressfeltet i fjor ifm oppgradering av løpebanen









HEAD Energy er fortsatt hovedsponsor og gir sponsorpremie til totalvinnerne på både 5 og 10 km. I tillegg får også de 3 beste på hver distanse karusellens spesialdesignete medalje i gull, sølv og bronse.



Det er mange uttrekkspremier på hvert løp, her er det ikke ukjente Trond Nymark som har vunnet et årsabonnement på Bergensavisen.





Grusbanen benyttes som vanlig til parkering.





Samtlige som fullfører minimum 3 løp får karusellens flotte medalje. Denne deles ut f.o.m. løp 4, 10. august





