Det var knyttet visse forventinger til om Abdullahi Dahir Rabi kunne følge opp Jakob Ingebrigtsens fire strake gull i U-20 i på første øvelse under EM terrengløp i Dublin etter hans triumf i nordisk for en drøy måned siden. Han fikk oppladningen forstyrret av at det internasjonale friidrettsforbundet ikke hadde rukket å behandle søknaden om å få representere Norge i EM. Fortvilelse ble til glede da Abdullahi torsdag fikk meldingen om at han ble startklar.

Norge stilte med ambisjoner også i lagkonkurransen i den 6000 m lange løpet på fire runder á 1500 m bestående. Laget bestod av med Mathias Vanem, Esten Hansen-Møllerud, Vebjørn Hovdejord og Philip Massacand i tillegg til Rabi.





Fra starten med den norske trioen Esten Hansen-Møllerud, Abdullahi Dahir Rabi og Vebjørn Hovdejord synlig langt framme i feltet. (Foto: Per Inge Østmoen)

Favorittene markerte seg fra start

Det ble satt god fart fra start i juniorherrenes løp der de to forhåndsfavorittene, Axel Vang Christensen og Abdullahi Dahir Rabi, var med i front. Etter hvert var det ti mann med i tetpulja før danskens svar på Jakob Ingebrigtsen dro opp tempoet og fikk en luke allerede ut på andrerunden.

Det var ti grader litt vind under årets EM, men allerede etter en runde var traséen opptråkket og sleip på sine steder. Halvløpt var Vang Christensens luke på åttes sekunder til Rabi som hadde følge med en israelsk løper so måtte nedpå i en sleip 90-graders sving på tredje runde og måtte slippe nordmannen.



Sikret sølvet

Da klokka ringte var det norske medaljehåpet 14 sekunder bak lederen, mens nok en dansk løper, Joel Ibler Lillesø, nærmet seg bak fra. Abdullahi holdt imidlertid unna og hindret dansk dobbeltseier med tre sekunders margin.

Vebjørn Hovdejord fulgt flott opp med 14. plass som neste beste norske, mens Philip Massacand kjempet seg inn til 26. plass. Esten Hansen-Møllerud Hauen startet som vanlig offensivt og endte på 36. plass. Mathias Vanem ble nr. 82 i det 97. mann store feltet. I lagonkurransen står Norge første oppført på 8. plass, men vi tror vi det skal være en 4. plass.





Norsk trio rett etter målgang (fra venstre): Philip Massacand, Vebjørn Hovdejord og Esten Hansen-Møllerud. (Foto: Kjell Vigestad)



Result - U20 Men Final Rank Bib Name Name Result Behind 1 57 CHRISTENSEN Axel Vang DEN 17:53 2 327 RABI Abdullahi Dahir NOR 18:18 +0:25 3 62 LILLESØ Joel Ibler DEN 18:21 +0:28 4 89 ORIACH Pol ESP 18:24 +0:31 5 322 ATAMANYUK Andriy UKR 18:30 +0:37 6 193 LAADJEL Abdel IRL 18:30 +0:37 7 212 IVRI Matan ISR 18:30 +0:37 8 114 MORIN-LUZUY Edouard FRA 18:31 +0:38 9 121 BARNICOAT Will GBR 18:31 +0:38 10 120 ARMITT Hamish GBR 18:32 +0:39 Øvrige norske: 14 263 HOVDEJORD Vebjørn NOR 18:40 +0:47 26 268 MASSACAND Philip NOR 18:56 +1:03 36 262 HAUEN Esten Hansen-Møllerud NOR 19:09 +1:16 82 260 AAS Mathias Vanem NOR 20:11 +2:18



Forhåndsstoff: