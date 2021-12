Hele det norske laget etter målgang. (Foto: Per Inge Østmoen)



Ingeborg Østgård la seg langt framme fra start i det store feltet bestående av rundt 100 jenter i U20-klassen. Det 4 km lange løpet bestod av en runde på 1 km og 2 runder á 1,5 km. Etter en runde var feltet fortsatt godt samlet, men ut på andre runde dro tyske Emma Heckel og britiske Megan Keith opp tempoet og feltet strekte seg ut.



Brukte varemerket

Med en runde på 1500 m igjen lå det norske håpet på 4. plass med mange jenter fortsatt med i kampen om medaljene. Keith stakk i fra Heckel og hadde en betryggende ledelse inn på oppløpet der Ingeborg Østgård brukte tempoegenskapene sine. Hun innhentet Heckel og tok sølvet med to sekunders margin.



Megan Ketih bryter målsnøret som suveren europmester i U-20. (Foto: Per Inge Østmoen)



Jevn norsk trio

Anna Marie Nordengen Sirevaag ble nest best av de tre øvrige jevne norske jenter med sin 29. plass fulgt av Ina Halle Haugen på 31. plass og Mari Roligheten Ruud på 34. plass. Seks sekunder skilte trioen som kom drøye halvminuttet bak vinneren. Det ga Norge en 6. plass i lagkonkurransen.



Ina Halle Haugen og Anna Marie Nordengen Sirevaag tidig i løpet. I mål var det to sekunder som skilte duoen. (Foto: Per Inge Østmoen)

Result - U20 Women Final Rank Bib Name Name Result Time 1 610 KEITH Megan GBR 13:41 2 719 ØSTGÅRD Ingeborg NOR 13:44 +0:03 3 624 HECKEL Emma GER 13:46 +0:05 4 567 MONONEN Ilona FIN 13:49 +0:08 5 635 VORTMEIER Anneke GER 13:49 +0:08 6 536 ARNEDILLO Mireya ESP 13:51 +0:10 7 625 JURENKA Mia GER 13:52 +0:11 8 562 VICIOSA Angela ESP 13:52 +0:11 9 631 PULTE Johanna GER 13:52 +0:11 10 762 WESPE Livia SUI 13:56 +0:15 Øvrige norske: 29 721 SIREVÅG Anna Marie Nordengen NOR 14:14 +0:33 31 717 HAUGEN Ina Halle NOR 14:16 +0:35 34 720 RUUD Mari NOR 14:20 +0:39

OBS! REPORTASJEN OPPDATERES



