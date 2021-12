Karoline Bjerkeli Grøvdal deltok i år i sitt 9. terreng-EM og hadde fire bronsemedaljer på rad fra 2015 før hun tok sølv i forrige mesterskap i 2019. Karoline ble av stevnespeakeren nevnt som det heteste navnet da de største favorittene ble presentert før start, men også Meraf Bahta var blant 6-7 gullkandidater.



Høy åpningsfart

Det ble satt fart fra start i EMs siste konkurranse der seks løpere tidlig fikk en luke. Karoline Bjerkeli Grøvdal stolte tydelig på sitt eget løpsopplegg og ble ikke med på den høye åpningsfarten. I front for forfølgergruppa jobbet hun seg opp til tetpulja etter 2 km tilsynelatende ganske uanstrengt. Meraf Bahta fortsatte sin offensive løping i front og fikk bare med seg Konstanze Klosterhalfen og Karoline Bjerkeli Grøvdal som raskt fikk en god avstand bakover. De to øvrige norske Ine Bakken og Mathilde Theisen lå her rundt 50. plass.



Norsk-svensk duell

Det svenske favoritten virket sterk i bakken på nest siste runde, og plutselig var Klosterhalfen kjørt av lasset. Med en runde igjen tok Karoline over føringen og det lettleselige kroppsspråket til Karoline signaliserte at hun hadde skumle planer i avslutningen. Taktisk perfekt la hun inn ekstra trøkk i frasparkene og kvittet seg med Bahta før den siste bakken. Det var dermed en meget glad norsk EM-dronning som kunne krones med gull også i seniorklassen på EM siste øvelse. Avstanden ble på hele ti sekunder ned de til den svenske utfordreren, mens og tyske Alina Reh avsluttet sterkt til klar bronseplass slått med 19 sekunder av Karoline.

Ine Bakken og Mathilde Theisen løp begge jevne løp og endte på henholdsvis 50. og 57. plass, ca. to og et halvt minutt bak lagvenninna.



Med to individuelle senior-gull, to individulle junior-sølv og en bronse i lagkonkurransen for menn senior endte Norge på 2. plass på medaljestatistikken i årets EM i terrengløp bare slått av suverene Storbritania med åtte medaljer, derav fem gull.

Result - Senior Women Final Rank Bib Name Name Result Behind 1 716 GRØVDAL Karoline Bjerkeli NOR 26:34 2 769 BAHTA Meraf SWE 26:44 +0:10 3 632 REH Alina GER 26:53 +0:19 4 609 JUDD Jessica GBR 27:01 +0:27 5 627 KLOSTERHALFEN Konstanze GER 27:12 +0:38 6 775 MENGSTEAB Samrawit SWE 27:34 +1:00 7 681 TEFERI Selamawit ISR 27:34 +1:00 8 539 CARDAMA Carmela ESP 27:41 +1:07 9 665 MCCORMACK Fionnuala IRL 27:52 +1:18 10 612 NESBITT Jennifer GBR 27:58 +1:24 Øvrig norske: 50 715 BAKKEN Ine NOR 29:39 +3:05 57 722 THEISEN Mathilde NOR 29:54 +3:20

