Magnus Tuv Myhre lå lenge an til bronse, men ble passert 600 m fra mål av Ruben Querinjean fra Luxembourg etter at det ble vel mye syre i beina på slutten. Brandbu-løperen fikk dermed avsluttet en variabel sesong med et sterkt løp. Mathias Flak var den andre i norske farger i U23- klassene i årets Em, og Steinkjer-løperen løp seg litt framover i feltet og endte på 31. plass.



Den norske U23-duoen etter målgang. (Foto: Kjell Vigestad)

Result - U23 Men Final Rank Bib Name Name Result Behind 1 128 HICKS Charles GBR 24:29 2 196 MCELHINNEY Darragh IRL 24:33 +0:04 3 248 QUERINJEAN Ruben LUX 24:36 +0:07 4 270 MYHRE Magnus Tuv NOR 24:39 +0:10 5 30 GRIMARD Guillaume BEL 24:41 +0:12 6 192 KILREHILL Keelan IRL 24:42 +0:13 7 119 SENARD Antoine FRA 24:48 +0:19 8 81 LAS HERAS Aarón ESP 24:49 +0:20 9 132 MAHAMED Zakariya GBR 24:52 +0:23 10 105 GONDOUIN Valentin FRA 24:55 +0:26 Øvrige norske: 31 261 FLAK Mathias NOR 25:37 +1:08

ALLE RESULTATER



OBS! REPORTASJEN OPPDATERES!



Forhåndsstoff: