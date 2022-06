50 og 100 km på seterstier i Valdres

Ultraløpet Nøsen Hundreds ble første gang arrangert i fjor av en vennegjeng ledet av Race Director Pål Magnus på de gamle seterstiene på Stølsvidda i Valdres mellom Vaset og Hemsedal. Hele arrangementet har sin base på Nøsen yoga og fjellhotell hvor også de aller fleste deltakerne spiser og bor, enten på hotellet, i tilknyttede hytter eller i telt.

Pål Magnus og vennene hans ønsket med Nøsen Hundreds å vise frem de fantastiske stiene på Stølsvidda og arrangere et 100 km langt ultraløp som var noe mer overkommelig enn Xreid som typisk har langt flere høydemeter. I tillegg ønsket de å skape et arrangement hvor deltakerne er samlet hele helgen og har mulighet å bli kjent med hverandre og ha det gøy utenom selve løpet.



Nøsen Hundreds kjennetegnes av hyggelige mennesker og god stemning. (Foto: Tonje Lien Wold)



I fjor ble alle 100 startplasser revet vekk og mange av Norges beste ultraløpere stilte til start i tillegg til de med mindre erfaring. Deltakerne meldte tilbake om et svært godt arrangert løp, flotte løyper og en superhyggelig helg. Det inspirerte arrangøren til å åpne opp for flere deltakere og nytt for i år var at det i tillegg til 100 km løpet var mulig å løpe den halve distansen. Dermed var det mulig å ta imot dobbelt så mange deltakere og også i år ble løpet fulltegnet.

En annen endring fra i fjor var at 100 km-løypa ble noe endret hvor flere lengre strekk med grusvei ble byttet ut med nye kuperte stier, noe som både økte distansen til 103 km og stigningen til 3480 høydemeter.



Løpet byr på vakker natur. (Foto: Marius Bache Wold)



Tøff fight i løypa

I den lengre løypa ble det raskt samlet en gruppe på tre personer som holdt sammen til 54 km, bestående av fjorårets andremann Paul Ogier, Sven Kilander og Ludvig Rød Benco, men Åsmund Skatvedt var aldri langt bak. Derifra rykket Paul og han så seg aldri tilbake og løp inn til klar seier på 10 timer og 52 minutter. Paul er opprinnelig fra Frankrike, men har nylig flyttet til Isfjorden som sammen med Åndalsnes er i ferd med å bli et samlingspunkt for flere av Nordens beste fjelløpere. Det er ikke første gangen Paul viser ryggen til norske ultraløpere. I 2019 vant han bl.a. Hornindal rundt i overlegen stil, i 2020 vant han Rondane 100 miles og for et par helger siden vant han M7Ultra som er ultradistansen i arrangementet Molde 7 topper. Hans neste store mål er UTMB CCC, hvor også Tobias Dahl Fenre og flere andre gode norske ultraløpere skal delta.



Paul Ogier vant en overbevisende seier i herrenes lange distanse. (Foto: Tonje Lien Wold)



Bak Paul kom Åsmund Skatvedt på andreplass etterfulgt av Sven Kilander som forøvrig gikk tom for batteri på GPS-klokken 10 km før mål. Det spiller normalt ikke noen rolle, men når løypa er umerket og eneste veiviser er navigasjonsappen i klokken kan det være en større utfordring.



Herrenes pall på den lange distansen. (Foto: Tonje Lien Wold)



I damenes 103 km-løp vant svenske Malin Barrulf med over halvannen time og hun kom inn til en femteplass totalt, selv om hun tok seg tid å ta bilder fra alle toppene underveis. Malin har en allsidig idrettsbakgrunn, men begynte å løpe ultraløp først i 2019. Hun har bl.a. lagt treningsgrunnlaget sammen med den svenske ultralegenden Jonas Buud som også bor i nærheten av Mora. En klassiker er visst nok å løpe 3-5 runder i «Buudrundan» som er en 6,7 km lang rundløype med 400 høydemeter. I fjor ble Malin beste svenske dame med en tredjeplass totalt i kvinneklassen i Ultravasan og hennes neste satsingsløp i år er (Åre) Fjällmaraton 100 km og Kullamannen 100 miles. Det blir spennende å følge utviklingen til Malin fremover. Med Jonas Buud som treningskamerat og et så stort talent kan hun nå langt.



Malin Barrulf overlegen i kvinnenes 103 km løp. (Foto: Tonje Lien Wold)



Damepallen på den lange distansen (Foto: Toje Lien Wold)



Den nye 50 km-distansen (51 km) ble bl.a. laget for at de med noe mindre erfaring også skulle kunne delta i Nøsen Hundreds. Men selv om distansen er den halve av den opprinnelige løypa, var det på ingen måte en enkel vei inn i ultraverdenen for nybegynnere. Løypa har med sine 1919 høydemeter flere høydemeter per kilometer enn langløypa og den 5 kilometer lange traversen over Gilafjellet foregår på steinur helt uten sti.



Spenningen om hvem som skulle vinne herreklassen ble totalt ødelagt av Kristoffer Eftedal som sprintet avgårde fra start og nærmest holdt farten helt til mål. Da han kom inn til mål på meget sterke 4:47:02 hadde nestemann over 47 minutter igjen til mål. Kristoffer er kanskje ikke den mest kjente ultraløperen i Norge, men han har trent mye sammen med Stian Angermund da han tidligere bodde i Bergen. Han kom på 4. plass i fjorårets NM i terrengultra, på 13. plass i årets Transgrancanaria Advanced og for noen uker siden kom han på andreplass i Ecotrail 50 km, kun få minutter bak Norgesmester Tobias Dahl Fenre. Hans neste store mål er NM terrengultra første helgen i september. Da kan han han fort kapre en plass høyt opp på pallen.



Kristoffer Eftedal strekker hendene i været med 9 kilo ost fra Valdres. (Foto: Tonje Lien Wold)



Damenklassen 50 km ble mer dramatisk enn herreklassen, selv om Anna Louise Astad Sørlie ødela stemningen for de bak henne og kom i mål drøyt 17 minutter før neste kvinne. Anna virket selv overrasket over seieren, men har lagt et solid treningsgrunnlag basert på både en god del løping og lange sykkelturer. Mellom andre- og tredjeplassen var det tettere og i mål var Vilde Moser, som med dette løpet gjennomførte sin ultradebut, tre minutter foran Nora Serres.



Anna Louise Astad Sørlie flyr frem på stiene. (Foto: Marius Bache Wold)



Damepallen på den kortere distansen (Foto: Tonje Lien Wold)



Nøsen community

Så hva er det som gjør at deltakerne er så begeistret over Nøsen Hundreds? På stølsvidda har de drevet seterdrift i flere hundre år og mange av stiene er veldig fine å løpe på. Fjellene er heller ikke veldig høye og mange av motbakkene er løpbare for mange. Mellom toppene er det store åpne og frodige daler samtidig som man ser Jotunheimen i det fjerne, noe som gjør at utsikten fra toppene er fantastisk. Det er rett og slett veldig fint å løpe i dette området.



Løpets logo er inspirert av Valdresrosen. (Foto: Marius Bache Wold)



Arrangørene Pål Magnus, Bjørn Fogh, Sindre Engh og Jun Christian Villanueva gjør også en fantastisk jobb. De er fulle av entusiasme og gjør alt for at deltakerne skal få en morsom opplevelse. Det lureste de har gjort er å samle alle deltakerne på Nøsen Yoga og Fjellhotell slik at alle har en hel helg sammen med likesinnede. Løpet er helt supert, men det å være sammen med andre hyggelige ultraløpere en hel helg uten masse forstyrrelser er fantastisk.



Race Director Pål Magnus inspirerer med et stort engasjement og godt humør. (Foto: Tonje Lien Wold)



Det blir spennende å se hva de driftige unge arrangørene vil slippe av nyheter til neste års løp. En ting er sikkert: Det er lurt å være rask med påmeldingen for å sikre seg plass.



Mer informasjon:

Se alle resultater her

Nøsen Hundreds nettside