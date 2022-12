Torino, som arrangerte vinter-OL i 2006, ligger på Posletta som har navn etter Italia lengste elv. Navnet forteller at det er flatt i denne delen av Italia, men nord for Torino ligger flotte, høye fjell som nå er vakkert kledd med snø. Det er kaldt i Torino også med minusgrader om natta, men det kan bli noen plussgrader på dagtid når sola får varmet litt.



Foreløpig er det ikke snø i Torino. Det er meldt mye nedbør fredag, men den vil trolig komme som regn. Og det er meldt om bra vær til søndagens EM.



La Mandriaparken, hvor EM går, er også paddeflat. Men det er en borg, eller mer riktig et slott, på en aldri så liten høyde, og den vil de lokale arrangørene utnytte maksimalt for å gjøre løypa litt mer utfordrende.



Her er løypekartet: