Offroad Finnmark er regnet som Norges tøffeste sykkelritt, og enkelte mener 700-kilometeren også er det hardeste idrettskonkurransen her i landet. Frem til neste helg skal nærmere 400 syklister ut i de ulike løypene på Finnmarksvidda.



Deltakere fra hele landet og fra seks nasjoner

Lørdag starter den første klassen – «sprinten» på 150 kilometer. 170 syklister fra hele landet er meldt på til denne distansen som starter klokken 10.00 lørdag i gågata i Alta sentrum.

Mandag sykler de 45 påmeldte deltakerne på OF700 ut fra gågata i Alta sentrum. Torsdag starter 300-klassen hvor det deltar 133 syklister. Til sammen seks nasjoner er representert under årets ritt.

Det er deltakere fra hele landet med i årets ritt, fra Kristiansand, Geilo, Ullensaker og Tromsø, for å nevne noen.



Kan bli hett på vidda

Det er for øyeblikket relativt kjølig i Troms og Finnmark, med temperaturer ned mot nullpunktet og snø på toppene ganske nylig. Neste uke er det imidlertid meldt varmere vær, med temperaturer opp mot 30 varmegrader på Finnmarksvidda. Det kan bli en utfordring – spesielt for de som skal sykle 700 kilometer over 4-5 dager.



Vannpostene blir nok spesielt viktige i år. (Foto: Morten Broks)



Litt om Offroad Finnmark

​Terrengsykkelrittet arrangeres i år for fjortende gang. Tilbake i 2008 deltok sju ryttere. Fjorårets versjon var en redusert utgave med kun 150 km. Rittet er hardt, og regnes av mange som et av verdens hardeste sykkelrtitt. I løpet av de tre distansene 150 km, 300 km og 700 km - skal rytterne klatre henholdsvis 2300 meter, 4400 meter og 13000 meter. Løypa går gjennom 12 sjekkpunkt, og mange av de tradisjonelle fjellstuene benyttes. Man sykler i lag på to eller tre personer, bortsett fra på 150 km, som er et soloritt. Det er forøvrig soloklasse også i OF700. For å spare naturen, endres traséen for hvert år.



Se programmet for Offroad Finnmark 2021 her

Liste over påmeldte ryttere



Det er klart for årets Offroad Finnmark (Foto: Arrangøren)