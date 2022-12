Ejgayehu Taye gikk rett i tet, mens Konstanze Klosterhafen og Karoline Bjerkeli Grøvdal duellerte som i EM terrengløp for en snau måned siden. Denne gnagen var den tyske stjernen som var klart best i avslutningen og sikret seg 2. plassen med 14:50. Karoline kom inn på 15.06, åtte sekunder bak hennes egen offisielle norgesrekord satt i Ida Eides minneløp på Jessheim 1. oktober i år.

Amalie Sæten overgikk egne forventninger om et sub-16 minutter løp da hun ble nr. 6 på 15:46. Med det klatret Ull/Kisa-løperen til 4. plass på Norgesstatistikken for 5 km gateløp med bare Karoline og Susanne Wigene (15:24) og Gunhild Halle Haugen (15:43) foran seg på lista.

Resultater 5 km kvinner elite

Jakob og Filip Ingebrigtsen kom ikke til start pga. sykdom, men storebror Henrik forsvarte familiens ære med en 8. plass i det sterke feltet på 13:58. Den største forhåndsfavoritten i tillegg til Jakob Ingebrigtsen, etiopieren Adisu Girma, vant på 13:25 fulgt av spanjolen Ilias Fifa på 13:30 med sveitseren Jonas Raess like bak.

Eivind Øygard var nest best av de fem norske herrene i løpet med 14:07 og 11. plass, mens Sondre Arne Hoff fulgte på 18. plass med 14:38. Ådne Andersen og Kristian Ulriksen fikk henholdsvis 15:45 og 16:06 som de øvrige norske i eliteløpet som gikk etter et et stort mosjonsløp over 10 km som ble vunnet av marokkanske Mohamed El Ghazouany og franske Margaux Sieracki på respektive28:46 og 32:18.

Resultater 5 km menn elite





