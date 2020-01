Den norske ultraløpssesongen ble løpt i gang med Gunneklev Ultra i Porsgrunn lørdag 18. januar i vårlige, snøfrie omgivelser. Det var lett duskregn og ca 5 grader når løpett startet, så det var fine løpeforhold, melder arrangøren.



Arrangør var løpegruppen Løp&Prat med Tom Benjaminsen i spissen.



- Løp & prat, Grenland sitt mål er å fremme løpeglede og bidra til økt aktivitet. Det skal være sosialt og inkluderende, og det skal være gratis å delta og så lavterskel som mulig, sier løpsleder Tom Benjaminsen til kondis.no.



- Det er utrolig givende som amatørarrangør å være vitne til løpeglede, brutte barrierer, mestringsfølelse og fellesskap tross veldig ulike forutsetninger. Noen gikk 2 runder, drøye 10 km, og følte stor mestring ved det. Atter andre løper 46 km på drøye 3,5 timer. Helt perfekt at spennet er så stort, sier Benjaminsen.





Deltagerne før start. (Arrangørfoto)



Lørdagens løp ble arrangert i en runde rundt Gunneklevfjorden mellom Herøya og Porsgrunn sentrum. Ca 5,15 km med 30 hm pr runde. Ultraløperne løp 9 runder, 46,5 km, men det var også kortere distanser over 5 runder (25,8 km) og 3 runder (15,4 km).

Resultater alfabetisk for de som fullførte ultradistansen 46,5 km :

27 deltagere, 18 fullførte M Tid (t:mm) Christian Ellefsrud M 4:38 Christian Hansen M 5:25 Egil Kragl M 4:54 Einar Hagemann & Tobias M 5:08 Einar Ruud M 4:43 Even Nedberg M 4:37 Jeanette J Vika K 4:51 Johan Gulbjørnsen M 4:32 Julianne Sannes K 5:22 Kari Beate Hovde K 4:20 Kristian Jahre M 4:37 Magnus Thorud M 4:09 Marianne Årdalen K 4:20 Martin Søtveit M 3:54 Otto Gullesen M 3:37 Stian Tveten M 4:00 Svein-Erik Bakke M 4:09 Øyunn Bygstad K 5:15



I fjor var det 48 startende, hvorav 11 på ultradistanse. I år var det nesten dobbelt så mange deltagere; 84 startende hvorav 27 på ultra.

Noen deltagermerknader på facebook:

Svein-Erik Bakke:

- Årets første ultraløp i boks, og det i januar - Gunneklev Ultra. Et herlig «familietreff» i løpemiljøet hvor vi skravlet oss gjennom hele løpet. Det blir noen temaer det i løpet av en dag. Tenk å få lov til å stå på startstreken sammen med ultrastjerner som Jeanette J Vika og Øyunn Bygstad. De siste 30 km hadde jeg gleden av å løpe sammen med Magnus Thorud, og vi løp i mål hånd i hånd. Tenk at ultraløp kan være så koselig.





Parløperne sammen med løpsleder Tom Benjaminsen. (Privat foto)



Jeanette J Vika:

- Årets første medalje etter ei lita ultra i Porsgrunn i går. Herlig sosialt og mange smil. 2019 var et begivenhetsrikt år på alle måter. Jeg vet selv at jeg ikke kan holde trykket oppe på samme måte hvert år. I 2020 blir det nok litt mer kos, sosialt og ikke så fokusert på hårete mål som skal gjennomføres! Det startet godt med Gunneklev ultra 46 km i går!





Jeanette-selfie på startstreken, klar for 9 runder rundt Gunnekleivfjorden. (Foto: Jeanette J Vika)



Bjørn Heidenstrøm:

- Veldig trivelig og flott event. Jeg ble løpt forbi av alle jeg skulle gruse, men.... jeg har ikke vært med på løp før og likte det uformelle, de lave skuldre, de flotte folka som heiet, de veldig flinke som ga tips, og (viktig) tidtakingen som viser at jeg ikke er flink nok ennå var IKKE der..... og speakeren som kunne ha ropt «Bjørn har fått krampe og ser helt ferdig ut» han var heller ikke der.... .. så jeg kommer tilbake.

Einar Hagemann:

- Gunneklev ultra var et fantastisk arrangement. 46.5 km med Tobias i vogn var bare helt konge i dag. TeamSuperTobias sitt første ultra. Han holdt ut og var blid hele veien. 5t 08min 40sek ble sluttiden. Tar av meg hatten for Tobias som er så tålmodig i vogna. Han endte så klart opp med medalje for både gjennomført ultra og yngste deltager (1,5år).





Team SuperTobias og Øyunn Bygstad. (Privat foto)





Fornøyd løpsleder Tom Benjaminsen, og fornøyde løpere: Marianne Årdalen, Kari Beate Holm Hovde, Torunn Paulsen Brandt og Stian Tveten. (Foto: Svein-Erik Bakke)





Løypa rundt Gunneklevfjorden - og den samme slik det så ut på Svein-Erik Bakke's GPS-utskrift etter 9 runder.