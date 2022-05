Løpet Soria Moria til Verdens Ende byr på to distanser. 100 miles+ som starter fra Soria Moria på Voksenkollen i Oslo, og 50 miles+ som starter på Hanekleiva i Sande. Førstnevnte er 166 km lang og har over 4000 høydemeter. Den korteste distansen er 82 km med stigninger på til sammen 1500 meter+. Begge løyper går hovedsaklig på stier (og noe grusveier) og har målgang på Verdens Ende, ytterst på Tjøme.





Løpsleder og arrangør Mona Kjeldsberg holder en liten brief før start. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Gode men våte løpeforhold

Værmeldingen for helgen, og spesielt første halvdel av lørdagen, kunne helt sikkert vært noe lysere. Det var både grått og vått da starten nærmet seg på Voksenkollen, men deltakerne var ved godt mot.

- Det er perfekt løpetemperatur. Mer gjerne dette her enn 25 varmegrader, sa Johan Ingemarsson før start. Han og Ivar Hovden var enige om at målet for turen var å komme fram.

Marianne Nesje var en annen deltaker som gledet seg til start. Hun satt og hutret på en benk og ville i gang slik at hun kunne få opp varmen.

- Det er kaldt nå, men når vi begynner å løpe så blir det bra, sa hun til Kondis. På spørsmålet om hun var klar for 166 km var svaret at hun var så klar som hun kan bli.

- Jeg tror det blir en fin dag. Vi skal kose oss på tur, også skal vi komme til Verdens Ende i morgen, fortalte hun.



Marianne Nesje er klar for å komme i gang og få varme i kroppen. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Maratonlegenden Gene Dykes

Blant de startende på Soria Moria stod en levende løpelegende. Gene Dykes. 74-åringen fra Pennsylvania, USA, har den gjeldende "fastest known time" på maraton for menn over 70 år. I desember 2018 løp han på fantastiske 2:54:23 i Jacksonville Marathon. (Rekorden er ikke offisiell ettersom løpet ikke hadde korrekt klassifisering).

- Jeg er klar! Jeg har gjort alle forberedelser, har riktig bekledning og været er som det skal være. Dette må bli bra, sa den spreke løperen før start.

På spørsmål om hvordan han har forberedt seg svarte han at han har løpt flere løp, blant annet på 40 mile og 50 mile. Men stort sett har han trent maratonspesifikt.



Gene Dykes er klar for 100 miles. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Lettet og glad arrangør

Mona Kjeldsberg som er løpsleder og arrangør for SMVE var glad for å kunne sende løperne avgårde fra Soria Moria lørdag morgen.

- Ja, nå er jeg lettet og glad over å være i gang og at alt har gått bra så langt. Det er jo alltid mye armer og bein før vi kommer i gang, men nå når startskuddet har gått senker jeg skuldrene litt, fortalte Kjeldsberg etter at løperne hadde forlatt startområdet.

Hvordan er deltakelsen i år?

- Det var rekordmange påmeldte, men det har blitt en del forfall. Det skyldes nok hovedsaklig at mange har overført plassen sin fra i fjor, da vi måtte avlyse, også har det kanskje ikke passet like godt i år. Men vi er absolutt fornøyde, svarer Kjeldsberg.

Hvem fremstår som de største favorittene på 100 miles?

- Jeg tror det vil bli en hard kamp mellom Marius Stengle-Håkonsen som har vunnet to ganger tidligere, og Frank Løke som gjerne har noe han vil ha revansjert her. Av kvinnene er jo Mari Maurland en veldig god løper, men vi kjenner jo ikke alle løperne så det kan godt komme overraskelser, forteller hun.



Frank Løke ser relativt klar og målbevisst ut på startstreken. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Suveren Marius Stengle-Håkonsen

At Stengle-Håkonsen fra Romerike Ultraløperklubb ville ha sin tredje strake seier var ganske tydelig allerede fra start. Etter 20 minutters løping og passering Fossum i Sørkedalen begynte han å sige fra resten av feltet, og på Kolsåstoppen etter 14 kilometer hadde han fått nesten en kilometer til resten.

Det var aldri noen som ga ham kamp om seieren i år, og han kunne løpe komfortabelt i mål på Verdens Ende til en suveren tid. 19:44:39 er over en time raskere enn det han løp på da han vant for første gang i 2020. Vinnertiden gir et snitt per kilometer på 7:21.



Suverene Marius Stengle-Håkonsen i mål etter å ha tatt sin tredje seier på tre forsøk. (Foto: Marianne Stengle-Håkonsen)

Hva kan du si om gjennomføringen i år?

- Det var en del regn i starten av løpet så det var glatt på stiene, spesielt fram til Drammen. Nedstigningene fra Kolsås og Skaugum satte seg godt i lår og legger, så jeg kjente på det i store deler av løpet. Ellers gikk det for det meste bra. Jeg fikk i meg bra med næring og følte jeg holdt et jevnt tempo, forteller Stengle-Håkonsen.

Holdt du deg på beina hele veien?

- Et par tryn ble det, men det må man nesten regne med, svarer han og smiler.

Hvordan var det å løpe i mål?

- Strekningen Tønsberg til Verdens Ende ble seig, så det var utrolig godt å endelig kunne krysse mållinja som førstemann. Jeg hadde som mål å klare tre seire på rad i dette løpet, så det var utrolig gøy å innfri egne forventninger, sier han.

SMVE-vinneren har foreløpig ingen planer om å løpe så mange flere løp i år, men han forteller at han er påmeldt til Kullamannen 100 miles i Sverige i november. Han har også meldt seg på Hytteplanmila i oktober, og det blir gøy å se ham løpe kort og raskt også.

Viktor Wollan ble nummer to på 22:03:43, mens Frank Løke fra Team ActionFrank ble nummer tre på 22:17:03.

Kristin Solbakken ble beste kvinne

Solbakken som løper for Hell Ultraløperklubb dro sakte men sikkert i fra underveis i helgens løp. Hun kom likt inn til Drammen med herrenes toer Viktor Wollan, med Mari Mauland noe bak seg. Derfra ség Solbakken langsomt men sikkert fra.

Hun løp i mål etter 24:01:21, drøye tre timer foran neste kvinne som var Cathrine Melsom Walle fra ASICS Frontrunner. Mari Mauland ble nummer tre av kvinnene.



Vi spurte vinneren om hvordan løpet hadde gått.

- Jeg må si at det gikk bedre enn forventet. Jeg var veldig spent på hvordan beina ville takle en så lang distanse, men det var nå "bare" å holde de i gang og plukke check point for check point. Jeg er veldig fornøyd med at jeg kom meg nesten til Tønsberg før jeg fikk en skikkelig knekk. Derfra ble det en god miks av jogg og gå på pinnestive bein og såre føtter. Men, det er vel nesten å forvente etter 130 km, sier Solbakken og smiler.



- Jeg har aldri løpt noe tilsvarende før. Dette var langt, og jeg må innrømme at det kjennes godt nå dagen derpå. Jeg sitter igjen med en følelse av at det var veldig gøy de første 12 milene, deretter bare vondt. Så prosentvis var det jo da mer gøy enn fælt, ler hun. - Forøvrig fikk jeg ypperlig service på sjekkpunktene, og det var god stemning i løypa blant løperne jeg traff på. Herlig arrangement, oppsummerer Solbakken.





Kristin Solbakken på Kolsåstoppen. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Kristin Solbakken starter nedstigningen fra Kolsåstoppen. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Hvordan gikk det med superveteranen Gene Dykes?

Dessverre kom ikke Dykes til Verdens Ende denne gangen. Det ser ut som om han brøt løpet like etter passering Semsvannet i Asker. Vi vet han hadde et fall på flatene etter nedstigningen fra Kolsåstoppen, og håper at det ikke er årsaken til at han måtte bryte.

Se forøvrig vår videoreportasje fra løpet, hvor Dykes svarer på hvordan han kan være i såpass god form. Vi kan allerede røpe at svaret er: "Bare løp!".



50 miles+

På halvdistansen 50 miles+ var det triatleten Allan Hovda fra Oslo Idrettslag Triathlon og Team Baker Hansen som tok en ganske så overlegen seier på en like overlegen tid. 7:13:30 brukte Allan på de 82 kilometrene fra Hanekleiva i Sande til Verdens Ende. Det vil si, hvis vi trekker fra tiden hvor han står stille på sjekkpunktene, så hadde han i følge Strava en "moving time" på 6:54:24, som gir en snitthastighet på utrolige 5:01 per kilometer! Alexander Solum fra Nøtterø Rønners ble nummer to på tiden 8:07:04, mens Morten Oseberg fra Oseberg Bikepark ble nummer tre på 8:59:00.



Beste kvinne på 50 miles+ ble Monica Strand. Hun vant på 9:55:51, som var 37 minutter foran Marit Aamdal fra Romerike Ultraløperklubb. På tredjeplass fulgte Trine Høiberg med sluttid 12:20:38.



