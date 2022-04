Fristafetten markerer på en måte at utendørssesongen nå starter for friidrettsfolket. Selv om været ikke helt støtter opp om kortebukse og piggsko, det var ganske kaldt denne kvelden på Arna Idrettspark utenfor Bergen, så er denne stafetten hvert år blant de første konkurransene utendørs.

Og det var også denne gangen en gylden mulighet til å få prøvd konkurranseformen for løperne, og ikke minst å få en prat med folk i andre klubber.

Fristafetten ble avlyst både i 2020 og 2021, så dette var samtidig en sterk markering av at vi går mot mer normale forhold etter koronapandemien.

Det var denne gangen lagt om til en ny løype. Det ble i fjor etablert en egen bydelspark ved siden av idrettsanlegget, og etappene gikk nå gjennom denne parken, samt på friidrettsbanen. Dermed slapp man å krysse vei og jernbane slik man måtte tidligere.

Fristafetten har mange klasser, her er både rekrutter, junior, senior, veteran, superveteran og bedriftsklasse.

Seniorklassen

Kvinner

Det var førstelaget til Varegg Fleridrett som ledet an i vekslingen da Thea C. Knutsen leverte stafettpinnen videre syv sekunder foran laget til Gular, som måtte se at også juniorlaget til Norna-Salhus IL vekslet foran dem. Ved andre veksling var differansen mellom Varegg og Gular redusert til kun to sekunder. Da gikk Synne Engebretsen ut for Varegg på den tredje etappen i stor fart, og bak henne var det jevnt mellom Gular og Norna-Salhus-juniorene. Synne Engebretsen gjorde en solid etappe for Varegg og kunne levere fra seg pinnen til Lina Rivedal 20 sekunder foran Gular. Deretter holdt Vareggledelsen helt inn. I juniorklassen løp Norna-Salhus inn like bak Varegg, kun tre sekunder skilte disse to lagene.



Første veksling for Gular: Hannah Bjelland sender ut Martine Tharaldsen.



Synne Engebretsen gjør en god tredjeetappe for Varegg.



Åshild Tepstad går ut på tredjeetappen for Gular, mens Andrea Nygård Vie fraNorna-Salhus henger på.



Når Synne Engebretsen veksler til Lina Rivedal, har Varegg festet grepet på stafetten.



Juniorlaget til Norna-Salhus holder seg rett etter det ledende Varegg-laget. Andrea Nygård Vie veksler til Alexandra T. Lund.



Vareggs andrelag løper inn til en andreplass i seniorklassen. Her får Ronya Solberg pinnen.



Gneists lag. Maike Verhofstad veksler til Ingrid Johansen.

Resultat kvinner senior:

Plass Startnr. Klubb Tid Diff Winner Class 1 143 Varegg Fleridrett 14:36 0:00.00 2 142 Gular, IL 15:07 0:31.76 3 144 Varegg Fleridrett 16:50 2:14.23 4 141 Gneist 18:48 4:12.65 5 145 Ask Friidrett DNS



Vareggs lag som vant kvinner senior.

Resultat kvinner junior:

Plass Startnr. Klubb Tid Diff Winner Class 1 147 Norna-Salhus IL 14:39 0:00.00 2 146 Varegg Fleridrett 13:05 DNS



Junior-laget til Norna Salhus, løp inn rett bak vinnerlaget i kvinner senior.

Menn

I menn senior ble det et jevnt og tett oppgjør mellom klubbene Gneist, Varegg, Norna-Salhus, Ask og Gular. Ved første veksling lå Gular sist av disse lagene, og resten av stafetten handlet om Gulars opphenting. Den avgjørende etappen ble den fjerde etappen som ble et oppgjør mellom Gneists Phillip Massacand og Gulars Bjørnar S. Lillefosse. Phillip fikk pinnen like foran Bjørnar, men gjennom etappen viste Gularløperen at han er en av våre beste seniorer. Han leverte pinnen videre til Timmi Anderli med en differanse på 12 sekunder ned til Ask Friidrett som nå hadde kommet opp på andreplassen gjennom etappen til Marius Sørli. Deretter var det Gular som hadde taket på stafetten, og bak dem ble det et oppgjør mellom Ask og Gneist om andreplassen. Det ble til slutt Gneist som sikret seg denne, mens Gular tok seieren. Juniorklassen ble vunnet av Osterøy foran AKS-77.



Gneist er fremst på den første vekslingen. Sindre S. Løseth leverer pinnen til Herman Ellingsen.



Første veksling for herrer senior, Gulars lag veksler helt sist og Lukas Landro Lie har levert pinnen til sprinteren Andreas H. Bakketun,



Matias Førde, Gular, og Aleksander Meyer, Norna-Salhus.



Stafettens avgjørende øyeblikk på tredje veksling: Espen Roll Karlsen veksler til Phillip Massccand, Gneist leder fremdeles. Men rett bak dem leverer Matias Førde pinnen til Bjørnar S. Lillefosse. Gular kommer nå

.

Bjørnar S. Lillefosse har levert en solid etappe og skal inn til veksling. Det er nå et stykke ned til Phillip Massccand i bakgrunnen her.



Phillip Massccand må konsentrere seg om å holde unna for Marius Sørli fra Ask Friidrett.



Osterøys Dagfinn Gjerstad foran Vareggs Bjørn Rusten.



Timmi Anderli og Jakob Vaula kan sikre Gulars seier på de to siste etappene.



Siste veksling for Gneist: Tobias Alllers-Hansen veksler til Josue Kongolo.

Resultat menn senior:

Plass Startnr. Klubb Tid Diff Winner Class 1 163 Gular, IL 11:53 0:00.00 2 162 Gneist 12:09 0:16.41 3 161 Ask Friidrett 12:13 0:20.51 4 164 Varegg Fleridrett 13:00 1:06.94 5 169 Norna-Salhus IL 13:12 1:19.13

Resultat menn junior:

Plass Startnr. Klubb Tid Diff Winner Class 1 167 Osterøy 12:49 0:00.00 2 168 Aks-77 13:20 0:30.48



Gulars vinnerlag i Fristafetten.



Gneists lag.



Ask Friidrett.



Osterøy IL:



AKS-77



Løypen gikk blant annet i det nye parkanlegget ved siden av Arna Idrettspark.